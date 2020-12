Bad Kreuznach/Berlin

Der möglicherweise vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist mittlerweile mit einem Spezialflugzeug zur Behandlung in Berlin eingetroffen. Der 44-Jährige landete am Morgen am Flughafen Tegel, wie seine Sprecherin Kira Jarmysch und der Filmproduzent Jaka Bizilj mitteilten. Letzterer dürfte vielen Bad Kreuznachern noch in guter Erinnerung sein. Der erfolgreiche Eventveranstalter und Produzent (zum Beispiel hatte er 2002 die Idee zur Berliner Friedensgala „Cinema for Peace“) hat seine Wurzeln nämlich unter anderem in Bad Kreuznach.