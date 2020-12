Er hing am Hausdach fest: Hackenheimer Feuerwehr befreit kleinen Vogel

Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 10:35 Uhr

Zu einem nichtalltäglichen Einsatz ist die Hackenheimer Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr gerufen worden. Ein kleiner Junge hatte den Notruf abgesetzt und wartete bis die Helfer eintrafen.

Der Grund: Ein kleiner Vogel zappelte hilflos kopfüber unter dem Dachfirst eines Hauses in der St. Michael Straße. Feuerwehrleute kletterten das Baugerüst an dem Haus hoch und befreiten den Vogel aus seiner misslichen Lage. Der Vogel konnte unverletzt in die Freiheit entlassen werden. Somit war der Einsatz nach wenigen Minuten beendet und die Feuerwehr kehrte zu ihrer Unterkunft zurück.