Seibersbach

Biobauer Hans-Willi Planz vom Füllebacher Hof, der sich selbst „das Refugium für Mensch und Tier in Seibersbach“ nennt, ist nicht nur gelernter Kaufmann, Landwirtschaftsmeister und ein echtes Unikat, sondern ein Hans Dampf in allen Gassen. Er hat sich schon als Bullenreiter und Bullenflüsterer einen Namen gemacht und lockte in der Fernsehsendung „Wetten, dass...?” mit seiner Trompete Kühe an.