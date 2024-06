Plus Bad Sobernheim Er gibt den jungen Menschen eine Stimme: Tim Lange ist neuer Jugendpresbyter Von Marion Unger i Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel verpflichtete Tim Lange zu seiner neuen Aufgabe und stellte ihn unter den Segen Gottes. Foto: Marion Unger Er ist seit mehreren Jahren Konfi-Teamer, hat gerade sein Abitur gemacht und will danach ins Ausland: Tim Lange. Anschließend wird der junge Bad Sobernheimer sich als Jugendpresbyter in der evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde engagieren. Lesezeit: 2 Minuten

Das Presbyterium der Paul-Schneider-Gemeinde in Bad Sobernheim erhält ein zusätzliches Mitglied: Tim Lange wirkt als Jugendpresbyter künftig an den Entscheidungen der Gemeindeleitung mit. Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel verpflichtete den 18-Jährigen im Gottesdienst zu seiner neuen Aufgabe. „Ich hoffe, dass ich als Jugendpresbyter die sehr gute Jugendarbeit in unserer Gemeinde weiter und auf ...