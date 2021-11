Klimaneutralität, Versiegelung, Mobilität – bei der Umsetzung von Neubaugebieten spielen diese Themen zunehmend eine Rolle. Und sie sollen auch in die Planung des seit Jahren zurückgestellten Neubaugebiets „Am Straussberg“ einfließen. In Verbindung mit der geplanten Anbindungsstraße der Ortslage an die Kreisstraße 49 kam das topografisch anspruchsvolle Gebiet wieder ins Gespräch.