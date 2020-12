Entspannen im Meer der Lichter: Menschen sehnen sich nach Harmonie und Frieden

Ein mit Kreidemarkern gezeichnetes Bild schickt uns Familie Bayer aus dem Bad Kreuznacher Stadtteil Süd-Ost (einst: „Am Zauberwald“): „Die Buslinie 201 hatte tatsächlich eine gleichnamige Haltestation, bevor sie in Aldi Alzeyer Straße umbenannt wurde. Leider fällt der schöne Brauch eines begehbaren Adventskalenders mit Glühwein und Plätzchen in unserem Wohngebiet wegen Corona aus. Hoffentlich gibt es ihn 2021 wieder.“ Foto: Gabriele Sorban-Bayer – Leserfotos Leserfotos „Hallo Redaktion, anbei unser Fenster, die Nummer 3 des Rehborner Fens-ter-Adventskalenders“, schreibt uns Familie Gonzalez. Foto: Familie Gonzalez – Leserfotos Leserfotos Familie Harald Spyrka in Planig schickte dieses Bild von ihrem Heim: „Aufgrund der schwierigen Situation wollten wir erst gar nicht dekorieren. Trotz aller Hiobsbotschaften sagen wir: Jetzt gerade! Fast täglich sehen wir Familien mit Kindern, die das bunte Allerlei bewundern. Bleibt gesund und arrangiert Euch mit den Gegebenheiten. Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ Foto: Harald Spyrka – Leserfotos Leserfotos Ein schönes Bild steuert auch die Klostergemeinschaft Spabrücken bei. Zum Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ (dritte Strophe: „Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen.“) hieß es beim Adventsfenster am 8. Dezember. Es gab Papierrosen zum Mitnehmen. Foto: Schwester Hildegard Hoiß – Leserfotos Leserfotos „Das Bild zeigt mein Fenster in Bosenheim“, schreibt Steffen Machemer aus Bosenheim ein wenig betrübt: „Ich bin selbstständiger Holzkunst-Handwerker mit allerlei weihnachtlichen Produkten, der nun erfährt, wie es ist, wenn kein Weihnachtsmarkt stattfindet.“ Foto: Steffen Machemer – Leserfotos Leserfotos Ein Weihnachtsstern mit kleinen Vasen in Nikolaus-Optik, dazu ein helles Licht: Damit grüßt uns alle Franz Xaver Bürkle aus BME. Foto: Familie Bürkle – Leserfotos Leserfotos Krippe, Tannen, Lichter, Figuren und Sterne. Dieses Foto schickten uns Chris-tina und Wolfgang Schneider aus Becherbach bei Kirn. Foto: Familie Schneider – Leserfotos Leserfotos Dieses Adventsfenster stammt von Familie Bankauf/Glitsch aus Weiler bei Monzingen. „Eine schöne Adventszeit“ wünscht sie allen. Foto: Margit Glitsch – Leserfotos Leserfotos Zwei Motive – ein Fenster (links) und eine Holzskulptur (rechts) hat uns Renate Zimmermann aus Guldental geschickt: „Die Baumscheibe an meiner Haustür stammt von der im Sommer gefällten und 300 Jahre alten Linde aus Guldental. Ich hatte mir damals schon vorgenommen, eine Weihnachtsdekoration daraus zu fertigen. Mein Adventsfenster soll den Kindern Freude bereiten. Meine fünf Enkel haben fleißig mitgeholfen. Ich denke, gerade in diesem Jahr brauchen wir die Adventszeit mehr als sonst.“ Fotos: Renate Zimmermann Renate Zimmermann Guldental

So vielfältig die Lebensläufe, Charaktere, Weltanschauungen, so vielfältig ist auch das, was wir an Lichtern und Szenerien bei abendlichen Spaziergängen entdecken. Die geschmückten Heime stellen eine Verbindung und Nähe her – in Zeiten, da die Begegnungen mit anderen untersagt sind oder in denen zumindest davon abgeraten wird.