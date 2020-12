Bad Kreuznach

Die Anstrengungen der Stadtverwaltung zur Entsiegelung und Begrünung des Ippesheimer Neubaugebiets „Auf den zehn Morgen“ tragen Früchte. Nachdem die Bauaufsicht die Bewohner in den vergangenen Monaten intensiv beraten und aufgeklärt hatte, setzten diese die im Bebauungsplan festgesetzten Vorgaben in der vereinbarten Frist bis zum 30. April freiwillig und vorbildlich um oder werden es in Kürze tun. Unterstützt wurde die Verwaltung dabei vom Naturschutzbund (Nabu) Bad Kreuznach.