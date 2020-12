Archivierter Artikel vom 20.06.2020, 18:48 Uhr

Bad Münster

Entenfamilie vereint: Feuerwehr rettete sieben Küken aus dem Salinenteich

Allein auf einem Teich in Bad Münster unterwegs: Sieben Entenküken schwammen am Samstag gegen 11.15 Uhr auf dem Salinenteich nahe des Eiswegs und kamen nicht mehr zur Entenmutter, die sich in etwa 25 Meter Entfernung auf der Nahe befand. Weil die Küken noch nicht fliegen konnten, gab es für sie aus eigener Kraft keinen Ausweg aus dem Kanal mit seinen befestigten Seiten. Ein Feuerwehrmann war schließlich ihr Retter in der Not.