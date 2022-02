Ein medizinisches Zentrum für Arztpraxen und medizinische Dienstleister wird ab dem Sommer an der Ecke Schwabenheimer Weg und Siemensstraße gebaut. In diesem Zentrum für Innovation in Medizin und Technik (ZIMT) entstehen auf einer Gesamtfläche von 3250 Quadratmetern barrierefreie, repräsentative, helle und flexibel nutzbare Räume von modernstem Standard, die vorrangig von Ärzten und Dienstleistern aus dem medizinischen Bereich genutzt werden sollen.