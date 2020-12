Bad Kreuznach

Ein jahrelanges verkehrstechnisches Nadelöhr und Dauerärgernis im Osten von Bad Kreuznach verschwindet: Die Bauarbeiten an der Aufweitung der Überführung der Bahnstrecke zwischen Bad Kreuznach und Mainz über die B 428 kurz vor der Einmündung in die B 41 haben jetzt begonnen. Damit kann auch die Überführung des Verkehrs von der B 41 auf die B 428 vernünftig ausgebaut werden. Gleich mehrfach wurde in den vergangenen Jahren der Einmündungsbereich umgebaut, um den Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Zuletzt wurde eine Ampelanlage installiert.