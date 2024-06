Plus Bad Sobernheim Endlich Saisonstart: Freibad in Bad Sobernheim öffnet nach Technik-Sanierung Von Silke Jungbluth-Sepp i Das Rosenbergbad in Bad Sobernheim ist bereit. Ab sofort können die Badefans sich im Frei- und Spaßbad erholen. Der Saisonstart hatte sich in diesem Jahr verzögert, da die komplette Schwimmbadtechnik ausgetauscht worden ist und nach Abschuss der Arbeiten Anfang Juni zunächst noch getestet und eingerichtet werden musste. Foto: VG Nahe-Glan/Marion Zuidema Der Sommer ist da und von Werkleiterin Marion Zuidema kommen gute Nachrichten für Wasserfans: Das Rosenbergbad in Bad Sobernheim startet ab sofort in die Saison. An den ersten beiden Öffnungstagen – Donnerstag und Freitag – ist der Eintritt frei. Lesezeit: 1 Minute

Die neu eingebaute Schwimmbadtechnik funktioniert und ist im Probebetrieb ausführlich getestet worden. Nun ist es endlich soweit: Das Freibad in Bad Sobernheim kann in die Saison starten - wenn auch mit leichter Verzögerung. Zum ersten Mal können Schwimmer am Donnerstag, 27. Juni, ab 9 Uhr in die Fluten tauchen. "Wir freuen ...