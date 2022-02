Rotes Geblinke im Sekundentakt. Wer an den nächtlichen Horizont blickt, fühlt sich auf die Brücke von Captain Kirks Enterprise versetzt. Die Warnleuchten an Windrädern signalisieren dem Flugverkehr in feurigem Rot: Achtung, Mast! Achtung, Rotoren! Doch ist es mit dem Dauergeblinke bis Ende 2022 vorbei. Dann nämlich, so ein Bundesgesetz, leuchten die Warnlampen nur noch, wenn sich ein ziviles oder militärisches Flugzeug nähert.