Plus Callbach Emotionale Meisterschaftsfeier nach Aufstieg in die Landesliga: Freude beim FC Schmittweiler-Callbach Von Roswitha Kexel i Den „goldenen Torjägerschuh“ verliehen die FC-Vorsitzenden Jürgen Kemmries und Julian Kuhn an Torjäger Aurel Rech, der sage und schreibe 45 Tore in dieser Saison schoss. Foto: Roswitha Kexel Eine emotionale Meisterschaftsfeier mit offizieller Ehrung der Meistermannschaft erlebten Spieler, Freunde, Fans und Gäste des FC Schmittweiler-Callbach im Bürgerhaus Callbach. Der Grund für die Party: Die erste Mannschaft des FC Schmittweiler-Callbach spielt in der kommenden Saison in der Landesliga. Lesezeit: 3 Minuten

Julian Kuhn moderierte den Abend, Jürgen Kemmries assistierte ihm. Das Vorstandsteam arbeitete Hand in Hand. Daniela Frenger, Ines und Julian Kuhn, Janina Blum, Pascal Boppel und Jürgen Kemmries hatten eine tolle Dekoration in den Vereinsfarben Rot, Weiß und Schwarz gezaubert. Stehende Ovationen und Queen-Hit Mit dem Queen-Hit „We are the Champions“ liefen ...