Bad Sobernheim

Am vergangenen Freitag war es endlich geschafft – 27 Gymnasiasten des Emanuel-Felke-Gymnasiums (EFG) haben ihr Abitur in der Tasche. Einfach war es für die Zwölftklässler in diesem Jahr aber nicht, mit den Rahmenbedingungen für die Abiturprüfungen zurechtzukommen.