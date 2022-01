Der erste Kinder- und Familienimpftag fand am Samstag in den Räumen der Sparkasse Rhein-Nahe am Kornmarkt statt. Dabei verdienten sich die Verantwortlichen um Landrätin Bettina Dickes ein großes Lob. Immer wieder war zu hören, dass man einen solchen Impftag kaum besser organisieren könne.