Plus Bingen

Elf Tage Weinfest in Bingen sind passé: Punktlandung der Sonne beim Winzerfestumzug

i Immer wieder ein gern gesehener Gast bei den Winzerfestumzügen in Bingen ist die gewandete Rittergilde aus Stromberg. Foto: Rainer Gräff

Das war's mal wieder. Mit dem traditionellen „Tag der Binger“ – der wohl so heißt, weil dann die meisten Touristen weg sind und die Einheimischen unter sich – endete das elftägige Binger Winzerfest. Das Wochenende gehörte der Festlichen Weinprobe am Freitagabend, der Neuheit des Benefiz-Entenrennens am Samstag und dem Winzerfestumzug am Sonntagnachmittag.