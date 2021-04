Einzel- und Doppelhäuser für Hüffelsheim: Ausweisung von neuem Baugebiet?

Die Ausweisung von neuem Baugebiet im Teilgebiet „Auf Lehn“ war Topthema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Hüffelsheim unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Jochen Fiscus. Bereits im Juli 2019 fasste der Gemeinderat den entsprechenden Aufstellungsbeschluss. Das Bebauungsplangebiet auf einer derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Fläche westlich der Ortslage in Richtung Waldböckelheim in der Größenordnung von knapp vier Hektar liegt zwischen der L 108 und dem nördlich anschließenden Baugebiet „Im Schelmflügel“.