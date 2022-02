Eintauchen in Gesang und Zeit der Gregorianik

Zu einem besonderen Angebot, einem Gregorianik-Workshop unter dem Motto „Mit der Kirche singend beten“, lädt die Fördergemeinschaft Kirchen, Kloster, Kulturdenkmäler Pfaffen-Schwabenheim Freitagabend, 18., und Samstag, 19. März, in die Wallfahrtskirche St. Maria-Himmelfahrt und in den Kreuzgang des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstiftes Pfaffen-Schwabenheim ein. Dieser erste Basiskurs der neuen Reihe „Gregorianik für alle“ steht unter dem Motto „ora et labora“ und führt in das klösterliche Chorgebet ein.