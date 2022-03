Ein lauter Knall hat am Samstagabend Anwohner in Kirn unsanft aus dem Schlaf gerissen. Auch in Heimweiler war die Explosion noch zu hören. Im Gasflaschenlager auf dem Camping Platz Papiermühle in Kirn brannte es lichterloh: Einige Flaschen explodierten, mehr als 25 weitere Flaschen brannten oder konnten von den Rettungskräften unter Lebensgefahr gesichert werden.