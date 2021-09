Bad Kreuznach

Einsatz in Kreuznach: Unterkühlte Taube gerettet

Tierrettung aus dem Mühlenteich: Per Notruf durch Passanten erfuhr die Feuerwehr, dass eine in der Mitte des Mühlenteichs sitzende Taube versucht habe, davonzufliegen und in den Grünpflanzen im Wasser festhängt.