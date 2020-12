Einsatz im Viktoriastift: Herdplatte löst Brandmeldeanlage aus

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 23:12 Uhr

Was der Brandverursacher auf der Herdplatte kochen wollte, ist unklar, jedenfalls löste er am Mittwochabend einen Einsatz der Feuerwehr im Viktoriastift aus. Die Brandmeldeanlage gab geben 19 Uhr Alarm.

Der Haustechniker der Klinik gab bei Ankunft erste Informationen über die Lage. Im 2. Obergeschoss eines Unterkunftsgebäudes löste in einer Küche ein Rauchmelder und damit die automatische Brandmeldeanlage aus. Alle Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Rundsporthalle auf dem Anwesen. Eine Betreuerin schaltete die Herdplatte aus. Die Küche und der komplette Flur waren stark verraucht. Die angerückten Löschbezirke Süd und Nord setzten insgesamt zwei Trupps unter Atemschutz ein, die einerseits die auf der eingeschalteten Herdplatte liegenden Holzeinlegeböden in der Spüle ablöschten und durch öffnen des Küchenfensters eine Abluftöffnung schafften und andererseits alle Zimmer nach Personen und auf Verrauchung durchsuchten. Es befanden sich keine Personen mehr in dem betroffenen Bereich. Mit einem Elektrolüfter wurde eine ausreichende Belüftung vorgenommen. Ein Brandschaden entstand aufgrund der sehr frühzeitigen Erkennung der Rauchentwicklung nicht. Das Gebäude konnte für die Bewohner wieder freigegeben werden. Eine Polizeistreife und ein Rettungswagen waren vor Ort. Nach etwa einer Stunde konnte die Brandmeldeanlage wieder zurückgesetzt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden.