Bad Kreuznach

Einsatz der Bad Kreuznacher Feuerwehr: Hund sprang fast in die Nahe

Ein Hund ist am Samstagmittag über eine Mauer hinter dem Haus St. Josef in der Mühlenstraße in Richtung Nahe gesprungen. Die Besitzerin kletterte hinterher und sicherte den Mischling.