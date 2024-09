Bad Münster am Stein-Ebernburg/Traisen

Einsatz am Rotenfels bei Ebernburg: Hubschrauber rettet verletzten Bergsteiger

i Der Rotenfels ist eine 200 Meter hohe und fast 1200 Meter lange Steilwand, die sich von Norheim bis Bad Münster erstreckt. Die mächtige Steilwand ist die größte zwischen Alpen und Skandinavien. Foto: Thomas Frey/DPA

Am Freitagabend wurde der Rettungsleitstelle gegen 17.15 Uhr ein Kletterunfall am Rotenfels bei Bad Münster am Stein-Ebernburg gemeldet. Die Polizei suchte daraufhin die Örtlichkeit gemeinsam mit der Feuerwehr und Rettungsdienst auf.