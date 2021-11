Einsatz am Mittwoch bei Weinsheim: Auto brennt auf B 41 komplett aus

Frisch voll getankt fing das Auto auf der B 41 auf Höhe der Anschlussstelle Weinsheim in Fahrtrichtung Bad Kreuznach aus unbekannter Ursache Feuer. Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehren aus Waldböckelheim und Rüdesheim mit dem Stichwort Fahrzeugbrand. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stand das Fahrzeug bereits komplett in Vollbrand.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte den brennenden Havaristen mit einem Schaumrohr ab. Weitere Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und dichteten Kanaleinläufe ab. Die Bundesstraße war in Richtung Bad Kreuznach gesperrt. Kurzzeitig musste auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Bad Sobernheim der Verkehr aufgrund der starken Rauchentwicklung angehalten werden.

Die Straßenmeisterei Bad Sobernheim kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn, der Abschleppdienst um das ausgebrannte Fahrzeugwrack. Der Einsatz der beiden Feuerwehren mit rund 30 Einsatzkräften unter der Leitung von VG-Wehrleiter Christian Vollmer war nach einer guten Stunde beendet.