Weinsheim

Einsätzkräfte kritisieren schlechte Rettungsgasse und Gaffer: 31-Jähriger auf B 41 bei Weinsheim schwer verletzt

i Vom Kleintransporter des Unfallfahrers war nach dem Unfall nicht mehr viel übrig. Der 31-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Foto: Rouven Ginz

Ein schwer verletzter Fahrer, rund 60.000 Euro Schaden und eine zweistündige Sperrung der B 41 in Fahrtrichtung Bad Sobernheim sind die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Bundestraße in Höhe von Weinsheim ereignet hat. Der 31-jährige Fahrer eines Kleintransporters war dort gegen 8.20 Uhr auf einen auf der rechten Spur liegen gebliebenen Lkw aufgefahren. Dabei wurde der 31-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt und dabei schwer verletzt.