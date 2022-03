Einsätze zum Wochenstart: Flächenbrand in Rüdesheim, Alarm in Bockenau

Auf dem Kesselberg in der Rüdesheimer Gemarkung „An der Hardt“ brannten am späten Montagnachmittag Gestrüpp, Gras und Holzabfälle, teilt die Feuerwehr Rüdesheim mit. Die Wehr wurde gegen 17 Uhr alarmiert und fand vor Ort eine brennende Hangfläche von rund 50 Quadratmetern an einem Feldweg vor. Mit zwei Schnellangriffsrohren und 2500 Litern Wasser bekämpften die acht ausgerückten Kräfte um Gruppenführer Florian Wolf die Flammen. Das Gehölz wurde mit Dunghaken auf den Feldweg gezogen und vollständig abgelöscht. Die Brandursache ist unbekannt, die Polizei Bad Kreuznach war ebenfalls am Einsatzort und nahm die Ermittlungen auf. Die Feuerwehr war nach 50 Minuten wieder einsatzbereit zurück am Standort.

Bereits um die Mittagszeit löste am Montag die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs in Bockenau aus. Die Einheit Bockenau um Wehrführer Michael Lipps konnte bei der Erkundung feststellen, dass ein Rauchmelder in einem Raum innerhalb einer Produktionshalle ausgelöst hatte. Der Bereich war rauchfrei, ein Brandereignis lag nicht vor. Die weiteren anrückenden Einheiten konnten die Anfahrt abbrechen. Nach 15 Minuten war der Einsatz bereits wieder beendet