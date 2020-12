Bad Kreuznach/Guntersblum

Unzulässige Anreicherung und unzulässige Süßung von Weinen sind nur zwei Vorwürfe von vielen aus der umfangreichen Anklageschrift in dem Verfahren gegen einen 67-jährigen Winzer und seinen 37-jährigen Sohn aus Guntersblum vor der Wein- und Lebensmittelstrafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach. Vater und Sohn führten gemeinsam ein Weingut, eine Vermarktungsfirma in Form einer GmbH und Co. KG sowie eine Verwaltungs GmbH.