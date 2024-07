Plus Seesbach Eine Woche nach Großbrand: Erneut Feuer in der Seesbacher Brandruine Von Sebastian Schmitt i Feuerwehrleute und Anwohner befürchten, dass der Nachlöscheinsatz an der Brandruine in Seesbach in der Nacht auf Freitag nicht der Letzte seiner Art gewesen sein könnte. Fotos: Sebastian Schmitt Foto: Sebastian Schmitt Mehr als 25 Rettungskräfte waren wieder über Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Das 1860 gebaute Haus ist völlig zerstört und einsturzgefährdet. Und im Inneren gibt es noch offenbar noch immer Glutnester. Lesezeit: 2 Minuten

Die Rettungskräfte der Region wurden am Donnerstagabend erneut zu einem Gebäudebrand an der Brandruine in Seesbach alarmiert. Gegen 22.45 Uhr meldeten mehrere Bürger der Leitstelle in Bad Kreuznach, dass im Wohnhaus des Brandkomplexes in der Felsenstraße erneut ein Feuer ausgebrochen sei. Daraufhin rückten die Feuerwehren zwischen Bad Sobernheim und Simmertal ...