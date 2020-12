Sprendlingen

Die Reise ins Land der Abenteuer geht weiter: Trotz der andauernden Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen organisiert das Landesbibliothekszentrum (LBZ) auch in diesem Jahr wieder den erfolgreichen Lesesommer Rheinland-Pfalz. Hier haben Kinder und Jugendliche überall im Land die Chance, in den Sommerferien in die aufregende Bücherwelt der Fantasie und der Wunder einzutauchen.