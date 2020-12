Bad Kreuznach

Fahrrad fahren, um CO2 einzusparen: Vom 9. bis zum 29. September hat Bad Kreuznach am Stadtradeln teilgenommen, einer Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis. Ziel dabei ist es, möglichst viele Kilometer mit dem Rad zu fahren, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Die Ermittlung der gefahrenen Kilometer erfolgt mittels einer speziellen App. Zum ersten Mal nahm nun auch das Gymnasium am Römerkastell an der Aktion teil.