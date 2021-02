Wenn am Montag der städtische Haupt- und Personalausschuss digital tagt, gibt es nur einen relevanten Tagesordnungspunkt: die Stellenausschreibung für den Ersten Beigeordneten, der in Bad Kreuznach den Titel Bürgermeister trägt. Die Amtszeit von Wolfgang Heinrich (SPD), der unter anderem das wichtige Ressort Finanzen verantwortet, endet am 17. November nach acht Jahren.