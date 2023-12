Eine Schule mit Wohlfühlfaktor: Meisenheimer Lehrer, Kinder und Eltern zeigen sich in Aktion

Es weht ein anderer Wind an der Realschule plus in Meisenheim, seit Petra Kohrs dort die Fäden in der Hand hält. Das wurde nicht nur beim Tag der offenen Tür deutlich. Der Wohlfühlfaktor in der Schule und die Förderung der Schüler sind der Rektorin eine „Herzensangelegenheit“. Das unterstreicht sie auch bei einem Gespräch in ihrem wohnlich eingerichteten Büro.