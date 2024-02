Plus Kreis Bad Kreuznach Eine saubere Sache? Kreis Bad Kreuznach zahlt bald fast 12 Millionen Euro für Gebäudereinigung Dass die Verträge mit Reinigungsfirmen immer wieder neu ausgeschrieben werden, ist gang und gäbe. Aber an der Höhe der geplanten Neuvergabe störten sich doch einige Kreistagsmitglieder. Von Markus Kilian

Wer trübe Fenster hat, dem erscheint alles grau, stellt ein deutsches Sprichwort fest. So soll es den Menschen in den kreiseigenen Gebäuden nicht ergehen. Daher kommt hier eine Firma für die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung zum Einsatz – sei es nun an den weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Kreises oder ...