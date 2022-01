Die Oblatenpatres verlassen noch in diesem Jahr den Rochusberg. Die Ordensoberen in Hünfeld haben entschieden, dass Pater Elmar Theisen und sein Mitbruder Volker Stollewerk den „heiligen Berg“ über Bingen verlassen sollen und in das Mutterhaus in Hünfeld am Rande der Rhön zurückkehren sollen. Im Rahmen der Rochusoktav sollen die Patres verabschiedet werden.