Dass die Gottesmutter Maria in der Guldentaler Pfarrgemeinde St. Martin einen besonderen Stellenwert hat, das beweist einmal mehr die neue Mariengrotte, die neben dem Treppenaufgang zur Sakristei der Pfarrkirche St. Martin in diesen Tagen errichtet wurde. Hintergrund ist, dass es an der gleichen Stelle einst eine Mariengrotte aus Basaltsteinen gab.