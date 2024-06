Plus Bad Sobernheim Eine geniale Idee feiert Geburtstag: Bad Sobernheimer Hausaufgabenhilfe wird 20 Von Marion Unger i Das ehrenamtliche Team der Hausaufgabenhilfe (von links): Claudia Hachgenei, Sigrid Bettenstedt-Heise, Monika Meyer, Ute Lenhart, Anke Brendel, Silke Kurz, Petra Becker und Dagmar Lauf. Es fehlen: Helga Bohn, Inge Krägeloh, Gaby Thor und Dorothea Wüster. Foto: Marion Unger Nur zwei ehrenamtliche Kräfte tragen das in den Nachmittagsbetrieb der Ganztagsschule eingebundene Projekt. Um die Initiative bekannt zu machen, war viel Arbeit nötig. Lesezeit: 3 Minuten

Ihren 20. Geburtstag feiert die Hausaufgabenhilfe der Evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde an der Grundschule in Bad Sobernheim. Ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften getragen, hat sie zwei Jahrzehnte überdauert. Am 28. Juni soll dieses Jubiläum würdig begangen werden. Aus diesem Anlass sucht das überaus erfolgreiche Projekt Zuwachs. „Wir haben zusammen eine große Wegstrecke zurückgelegt. Das ...