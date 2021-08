Ein Happy End scheint für die Familie, die Ende 2016 aus Armenien nach Deutschland kam, unwahrscheinlich. Längst ist sie notgedrungen wieder in dem Land, aus dem sie damals flüchtete. Ihr Schicksal lässt Anja Fuchs von der Flüchtlingsinitiative Kirn nicht los. Ihr Anliegen: Sie will erzählen, was nach einer Abschiebung passiert.