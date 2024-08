Plus Bad Kreuznach Eine Ära geht in Bad Kreuznach zu Ende: Schrauber Manfred Schumacher sagt Adieu Von Robert Neuber i Manfred Schumacher gibt seine Werkstatt in der Stromberger Straße auf und hat einige interessante Räder im Ausverkauf Anfang September – etwa dieses Van-Nicholas-Titanrad. Foto: Robert Neuber Seit gut einem Jahrzehnt schraubt Manfred Schumacher in einem Hinterhof der Stromberger Straße an Fahrrädern. Jahrelang kümmerte er sich um den Diakonie-Radelservice. Nun hört er auf und sucht einen Nachfolger. Ausverkauf ist am 6., 7. und 8. September. Lesezeit: 2 Minuten

Es ist eine, wenn nicht überhaupt die letzte Hinterhof-Schrauberstube, die Radler in Bad Kreuznach immer so geschätzt haben. Viele erinnern sich noch an Franz Reichert, der in der Dessauer Straße und später in der Neustadt zusammen mit Karl-Heinz „Barney“ Heitmüller an coolen und hochwertigen Fahrrädern schraubte. Es war mehr als ...