Plus Bad Sobernheim Ein Tumor aus Silikon rettete ihr das Leben: Heike Zensen aus Bad Sobernheim feiert zweimal im Jahr Geburtstag Von Cordula Kabasch i Heike Zensen lebt heute in Bad Sobernheim und genießt Spaziergänge mit ihrem Hund. Ihr ist es wichtig, klarzumachen, dass Vorsorgeuntersuchungen und Abtasten für Frauen lebensrettend sein können. Foto: Wolfgang Berg Ein Gynäkologe ließ Heike Zensen ein Imitat abtasten, um bösartige Wucherungen zu erkennen. Jahre später fühlt sie bei sich selbst einen Knoten. Lesezeit: 4 Minuten

Heike Zensen feiert zweimal im Jahr Geburtstag. Am 14. Februar ist sie 63 Jahre alt geworden. Doch der 29. Februar 2012 ist für sie auch so etwas wie ein Geburtstag, denn das ist der Tag, an dem sie beim morgendlichen Duschen in ihrem Haus in Münchwald, wo sie damals wohnte, ...