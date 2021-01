Mainz

Stell dir vor, es ist Fastnacht – und niemand merkt es. Seit dem 1. Januar würde eigentlich die Fastnachtskampagne in Mainz toben, in den Sälen würden in diesen Tagen Fastnachtssitzungen steigen, Redner in der Bütt ihre Verse ins närrische Volk schmettern – nichts davon kann derzeit wegen Lockdown und Kontaktbeschränkungen stattfinden. Die Mainzer Fastnachter leiden. „Entzugserscheinungen? Definitiv. Massiv“, sagt Thomas Neger. Doch dieser Tage war für ein paar Minuten das Grau durchbrochen.