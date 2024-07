Plus Bad Kreuznach

Ein Schmuckstück in der Bad Kreuznacher Neustadt erwacht zu neuem Leben: Ehemalige „Pizzeria To Go“ saniert

i Im Team verantwortlich für das alte "Pizzeria To Go"-Haus (v.li.): Christian Kossmann und Lara Bachmann (Gewobau) und Architekt Sandro Ferri. Foto: Robert Neuber

Vor vier Jahren gab die städtische Gewobau bekannt, dass man ein brandgeschädigtes Haus am Salzmarkt sanieren wolle – das Haus, in dem früher die legendäre „Pizzeria To Go“ residierte. Es hat gedauert, aber nun ist es so weit. Das Haus ist wieder bewohnbar, und es ist ein wahres Schmuckstück für die Neustadt geworden.