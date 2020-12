Mainz

Alte Menschen in Seniorenheimen hatten es in den vergangenen Wochen besonders schwer. Besuch war verboten, gemeinsame Spaziergänge und Aktivitäten fielen aus. Um die Einsamkeit etwas zu durchbrechen und diesen Menschen zu zeigen, dass jemand an sie denkt, hat sich das Evangelische Stadtjugendpfarramt Mainz eine besondere Aktion ausgedacht: 161 handgeschriebene Karten von Kindern und jungen Menschen aus ganz Mainz zeigen, dass die Senioren nicht vergessen sind.