Ein ganzer Sack Geschenke: Verfrühte Bescherung für die Meisenheimer Kita „Kleine Strolche“

„Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?“, haben Kinder und Erzieherinnen der VG-Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ jetzt gefragt, als Nina Becker (hinten rechts) von der Buchhandlung Feickert zusammen mit Marie Laubensdörfer (hinten links) nach und nach allerhand Spiel- und Bastelwaren in die zehngruppige Kita schleppten.

Verfrühte Bescherung für Kita „Kleine Strolche“ Foto: Roswitha Kexel

Die Freude war groß bei den Kleinen und Größeren über viele Playmobil-Sets, Fahrzeuge für den Sand, Power-Worker, eine Arzt- und Krankenstation mit Puppen und einiges mehr. Die stellvertretende Kita-Leiterin Marie Laubensdörfer dankte auch im Namen des Kita-Fördervereins für die großzügige Spende, die laut Nina Becker einen Gesamtwert von rund 1000 Euro aufweist.

Sie sagte: „Wir freuen uns sehr, dass die Kita so bereichert wird.“ Die Geschenke wurden in alle Gruppen in beiden Häusern verteilt. Beide Söhne von Nina Becker besuchen die Gruppe der „Knackfrösche“ und der „Fische“ und durften ebenso wie die anderen Kinder mit aufs Foto. kx Foto: Roswitha Kexel