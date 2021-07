Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Landkreis malen, so wie Sie ihn sehen – und wie Sie ihn in Zukunft sehen möchten. So plakativ beschrieb Landrätin Bettina Dickes die Sammlung von Ideen und Schwerpunkten, die am Anfang eines ganz schwierigen Themas steht: einer Kreisentwicklungsplanung.