Plus Waldböckelheim

Ein Duell nahezu auf Augenhöhe: Dickes und Dahm bei Podiumsdiskussion unserer Zeitung in Waldböckelheim

i Auf der Bühne (von links): Redaktionsleiter Marian Ristow, Katharina Dahm (SPD), Bettina Dickes (CDU) und der stellvertretende Chefredakteur unserer Zeitung, Thomas Haag, im Gespräch. Foto: Charlotte Eberwien

Endspurt im Rennen um das Landrätinnenamt in der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung, der Wahlkampf geht in die letzte Phase: Am Sonntag, 10. November, ist Wahltag. „Just in time“ war da die Podiumsdiskussion unserer Zeitung in Waldböckelheim platziert, das Interesse riesengroß.