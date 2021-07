Ein Botschafter der Nahe ist gestorben: Küchenmeister Heinz Kaul verband Speisen und Weine der Heimat

Nach langer, schwerer Krankheit starb Küchenmeister Heinz Kaul (71), der auch durch sein Engagement als Wein- und Kulturbotschafter weithin bekannt und geschätzt war. Mit seiner Frau, mit der er kürzlich noch Goldene Hochzeit feiern durfte, hatte er in den 1970er-Jahren das Restaurant Kupferkanne in Bad Sobernheim bewirtschaftet, bevor er 1981 in Bad Kreuznach das Restaurant La Cuisine eröffnete und viele Jahre lang erfolgreich betrieb – damals die beste Adresse in der Stadt.