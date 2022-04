Er war ein unruhiger Geist in unruhigen Zeiten. Am 29. April jährt sich sein Todestag zum 200. Mal: Friedrich Christian Laukhard führte ein schillerndes Leben und pflegte einen wüsten Lebensstil. Die Laukhard-Gesellschaft und die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT) erinnern in einer Feierstunde an den am 7. Juni 1757 im rheinhessischen Wendelsheim geborenen und am 29. April 1822 in Kreuznach gestorbenen Spätaufklärer, Gelehrten, Schriftssteller und (Über-)Lebenskünstler.