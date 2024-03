Plus Kirn

Eichenauer-Schau im Kirner Gesellschaftshaus ist eröffnet: Ein Herz für Kunst „der alten Art“

Von Armin Seibert

i Viele Eichenauer-Werke sind noch bis zum 10. März im Kirner Gesellschaftshaus zu sehen. Foto: Claudia Frey

Lesezeit: 3 Minuten

Vor mehr als 120 Besuchern hat Fritz Wagner, früherer Bürgermeister und Ehrenbürger der Stadt, eine Schau mit Werken von Franz und Ute Eichenauer eröffnet. Im 15. Jahr der Eichenauer Stiftung mit Sitz in Kirn ist es zehnte große Ausstellung der über die Region hinaus bekannten Künstler. Franz Eichenauer war 30 Jahre Vorsitzender der Künstlergruppe Nahe. An ihn erinnern auch Dutzende große Plastiken in seiner Heimatstadt Bad Kreuznach.