Bad Kreuznach

Das Bundesverdienstkreuz, die Ehrenmedaille der Stadt Bad Kreuznach und die Johannes-Müller-Medaille der Bezirksärztekammer Koblenz hat er bereits, am Sonntagvormittag wurde die Liste seiner Auszeichnungen nun um eine weitere ergänzt: Der Bade- und Kurmediziner Sanitätsrat Dr. Hans Jöckel (90) ist zum Ehrenbürger der Stadt Bad Kreuznach ernannt worden. Dazu hatten sich am Sonntagvormittag Verwandte, Freunde, Weggefährten und Lokalpolitiker im Kursaal des Parkhotels zu einer Sondersitzung des Stadtrats eingefunden. Dieser hatte in seiner Sitzung am 24. September einstimmig die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Jöckel beschlossen (wir berichteten).