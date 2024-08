Plus Rüdesheim

Ehemaliges Kellereigelände in Rüdesheim: Mieter von plötzlichen Verkaufsplänen der Sparkasse Rhein-Nahe überrascht

i Die Sparkasse Rhein-Nahe hat das ehemalige Kellereigelände in Rüdesheim entwickelt und bietet jetzt die Wohnungen zum Verkauf an. Foto: Christine Jäckel

Kaum eingezogen, schon wird die Mietwohnung verkauft: Enttäuschung und Verunsicherung herrscht beim Rüdesheimer Peter Spira (63) vor. Im März 2024 hat er mit seiner Frau und dem schwerbehinderten Sohn die Drei-Zimmer-Wohnung in der neu errichteten Wohnanlage auf dem ehemaligen Kellereigelände in Rüdesheim bezogen. „Wir haben uns so auf diese Wohnung gefreut, weil wir vorher keine behindertengerechte Wohnung hatten“, erklärt Peter Spira.